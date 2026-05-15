La LFP dévoile les nouveaux ballons de la Ligue 1 et Ligue 2

Alors que le dénouement du championnat 2025-2026 de Ligue 1 approche à grands pas avec un PSG champion de France pour la quatorzième fois de son histoire, la LFP et Decathlon révèlent ce vendredi les nouveaux ballons officiels Kipsta pour la saison prochaine en marge de la 34e journée de L1. Pour l’exercice 2026-2027, le ballon de la Ligue 1 McDonald’s adopte un design résolument moderne, incarnant l’intensité et la passion du football français à travers un graphisme tranchant et dynamique. Sa robe visuelle marie avec audace des couleurs vives et chaudes, symboles de performance, à des nuances de violet sombre qui apportent une touche d’élégance et de contraste sur le terrain. Dans cette même lignée créative, le ballon de la Ligue 2 BKT ne manque pas de caractère avec un design plus fluide et organique, où le vert emblématique de la compétition domine pour offrir une identité visuelle forte et rafraîchissante, prête à briller sur toutes les pelouses de l’antichambre de l’élite que vont retrouver notamment le FC Metz et le FC Nantes fraîchement relégués en L2.

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Au-delà de l’esthétique, ces ballons représentent le summum de l’ingénierie sportive française, développés et testés avec rigueur au Kipstadium de Tourcoing, le centre de conception de Decathlon. Conçus pour répondre aux exigences extrêmes du haut niveau, les ballons bénéficient de la technologie de thermocollage des panneaux, garantissant une sphéricité parfaite et une résistance accrue à l’usure. L’expérience de jeu est sublimée par l’utilisation d’une mousse microfibre texturée et d’embosses spécifiques qui offrent un toucher de balle d’une précision rare et une stabilité de trajectoire exemplaire.