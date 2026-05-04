Le Bayern Munich dévoile son nouveau maillot domicile 26/27

Le Bayern Munich a officiellement dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2026/2027, conçu par Adidas. Fidèle à l’ADN du club bavarois, cette tunique revisite le rouge emblématique à travers un design modernisé, marqué par des rayures verticales ton sur ton apportant relief et dynamisme. Des finitions blanches viennent structurer l’ensemble, notamment sur les trois bandes, le logo et l’écusson, tandis que des touches dorées rappellent le palmarès européen du club. À l’intérieur du col, la devise « Mia san mia » est conservée, symbole fort de l’identité et de la culture munichoise.

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Pensé pour la performance, ce nouveau maillot intègre les dernières technologies textiles de la marque allemande, avec des matériaux légers et respirants conçus pour optimiser le confort et la liberté de mouvement des joueurs. Le short rouge et les chaussettes blanches complètent l’ensemble pour une tenue homogène à domicile. Ce nouveau kit fera surtout ses débuts dans un contexte de très haute intensité : le Bayern le portera lors du choc de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain à l’Allianz Arena. Une rencontre capitale, où les Bavarois devront impérativement s’imposer après leur défaite spectaculaire 5-4 au match aller au Parc des Princes, pour espérer poursuivre leur parcours européen.

Le maillot domicile du Bayern Munich 2026-27 est d’ores et déjà disponible sur la boutique Foot.FR. Bénéficiez de 10 % de remise grâce au code FM10.

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