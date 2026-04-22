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Real Madrid : ça se confirme pour Vitinha et Rodri

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Rodri @Maxppp

Après une nouvelle saison blanche, le Real Madrid veut du sang neuf. L’idée de Florentino Pérez n’est pas de tout bouleverser. Il estime qu’il faut apporter quelques retouches à certains postes, notamment dans l’entrejeu. Comme annoncé depuis plusieurs semaines en Espagne, Vitinha est une priorité pour les Merengues. Une tendance qui se confirme clairement puisque la Cadena SER, média jugé sérieux de l’autre côté des Pyrénées, assure qu’il est la recrue dont rêve la Casa Blanca. Rodri a aussi des partisans.

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Contrairement au Portugais, qui a juré fidélité publiquement au PSG, l’Espagnol, lui, a clairement fait un ou deux appels du pied au Real Madrid. Un club qui ne l’oublie pas, bien qu’il ne soit pas la priorité. Son profil, son expérience, ses qualités de leader ou encore le fait qu’il soit de nationalité espagnole sont des plus aux yeux des dirigeants, tout comme le fait que les supporters l’apprécient malgré son passage à l’Atlético de Madrid. Mais pour signer au Real Madrid, Rodri doit accepter deux conditions. La première est de négocier une clause libératoire avec Manchester City. La seconde est d’accepter le contrat proposé par le club qui serait forcément moins important du fait de son âge (presque 30 ans) et de sa grave blessure au genou. Le Real Madrid prépare déjà l’avenir.

Pub. le - MAJ le
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