Real Madrid : la date de l’arrivée de José Mourinho est connue

José Mourinho est en passe de faire son grand retour au Real Madrid, mais son officialisation interviendra uniquement après la dernière journée de Liga, programmée le samedi 23 mai, en raison du processus électoral toujours en cours au sein du club madrilène. Selon la Cadena SER, un accord serait déjà acté en interne et ne dépendrait plus que du calendrier institutionnel avant d’être rendu public.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte, le technicien portugais préparerait déjà les premières grandes orientations de son futur mandat, avec notamment des réflexions sur le mercato et la reconstruction de l’effectif. Parmi les profils évoqués en priorité, celui de Rodri reviendrait avec insistance dans les discussions initiales. Le milieu de terrain de Manchester City ferait partie des premiers noms susceptibles d’être étudiés dans ce nouveau cycle madrilène, symbole d’une volonté de relancer le projet autour de joueurs d’expérience et immédiatement performants.