Alban Lafont quitte Nantes pour Amedspor
Cette fois, Alban Lafont quitte définitivement le FC Nantes. Prêté au Panathinaïkos la saison passée, le gardien de 27 ans s’est engagé pour 3 ans en faveur d’Ademspor, club promu en Süper Lig turque, en échange d’un transfert estimé à 1 M€.
BİLGİLENDİRME— Amedspor (@amedskofficial) July 22, 2026
Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Fransız futbolunun önemli kalecilerinden 27 yaşındaki Alban Lafont ile anlaşmaya varmıştır.
Lafont; Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da edindiği üst düzey tecrübesiyle Avrupa futbolunun dikkat çeken… pic.twitter.com/frCMwc3SVr
Son départ avait été acté dès la fin de saison passée. L’international ivoirien n’allait pas accompagner les Canaris en Ligue 2, eux qui évolueront avec Maxime Dupé dans le but. Il était arrivé sur les bords de l’Erdre en 2019, prêté par la Fiorentina d’abord, avant un transfert définitif pour 7,5 M€. Il fait partie de l’équipe victorieuse de la Coupe de France en 2022.
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