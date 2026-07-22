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Officiel Ligue 1

Alban Lafont quitte Nantes pour Amedspor

Par Maxime Barbaud
1 min.
Alban Lafont avec Nantes @Maxppp

Cette fois, Alban Lafont quitte définitivement le FC Nantes. Prêté au Panathinaïkos la saison passée, le gardien de 27 ans s’est engagé pour 3 ans en faveur d’Ademspor, club promu en Süper Lig turque, en échange d’un transfert estimé à 1 M€.

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Son départ avait été acté dès la fin de saison passée. L’international ivoirien n’allait pas accompagner les Canaris en Ligue 2, eux qui évolueront avec Maxime Dupé dans le but. Il était arrivé sur les bords de l’Erdre en 2019, prêté par la Fiorentina d’abord, avant un transfert définitif pour 7,5 M€. Il fait partie de l’équipe victorieuse de la Coupe de France en 2022.

Pub. le - MAJ le
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