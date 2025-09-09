EdF : Malo Gusto veut croire en son avenir avec les Bleus

En zone mixte au Parc des Princes, Malo Gusto a livré une analyse lucide de la soirée et du rassemblement. Le latéral de Chelsea, entré en jeu face à l’Islande, a insisté sur l’importance du caractère et de la solidarité affichés par les Bleus dans un match accroché, tout en soulignant la valeur de ces victoires dans la construction d’un collectif. Conscient d’avoir peut-être franchi un cap, il a aussi rappelé que son avenir en sélection passerait d’abord par ses performances en club.

La suite après cette publicité

«C’est ce qu’il fallait. On savait que ça serait compliqué, parce qu’ils ont des qualités athlétiques et techniques. C’est une piqûre de rappel, on peut le prendre comme ça. Le plus important, ce sont les six points sur ce rassemblement. Quand on dispute des combats comme ça, le caractère est important. Ils ont poussé en deuxième mi-temps, ils sont costauds défensivement, ils mettent beaucoup d’envie et d’impact. On est confiants. On se sert aussi de ces matches pour bien se préparer, créer une âme dans ce groupe. J’ai peut-être passé une étape, mais je me concentre sur ce que je fais en club (Chelsea) pour être sélectionné. Il faut que je continue comme ça pour espérer retourner en sélection.»