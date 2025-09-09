Menu Rechercher
Commenter 1
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Malo Gusto veut croire en son avenir avec les Bleus

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gusto @Maxppp
France 2-1 Islande

En zone mixte au Parc des Princes, Malo Gusto a livré une analyse lucide de la soirée et du rassemblement. Le latéral de Chelsea, entré en jeu face à l’Islande, a insisté sur l’importance du caractère et de la solidarité affichés par les Bleus dans un match accroché, tout en soulignant la valeur de ces victoires dans la construction d’un collectif. Conscient d’avoir peut-être franchi un cap, il a aussi rappelé que son avenir en sélection passerait d’abord par ses performances en club.

La suite après cette publicité

«C’est ce qu’il fallait. On savait que ça serait compliqué, parce qu’ils ont des qualités athlétiques et techniques. C’est une piqûre de rappel, on peut le prendre comme ça. Le plus important, ce sont les six points sur ce rassemblement. Quand on dispute des combats comme ça, le caractère est important. Ils ont poussé en deuxième mi-temps, ils sont costauds défensivement, ils mettent beaucoup d’envie et d’impact. On est confiants. On se sert aussi de ces matches pour bien se préparer, créer une âme dans ce groupe. J’ai peut-être passé une étape, mais je me concentre sur ce que je fais en club (Chelsea) pour être sélectionné. Il faut que je continue comme ça pour espérer retourner en sélection.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Malo Gusto

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Malo Gusto Malo Gusto
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier