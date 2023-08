Toulouse - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le PSG veut (enfin) lancer sa saison. Muet face aux Merlus le week-end dernier, le club de la capitale se déplace à Toulouse, ce samedi à 21 heures, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. L’occasion pour les Rouge et Bleu de s’offrir une première victoire en championnat et ainsi chasser les premiers doutes émis. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait d’ailleurs s’appuyer sur deux nouveaux visages. Et non des moindres…

En effet, le technicien espagnol, toujours privé de Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe ou encore Nuno Mendes, devrait pouvoir s’appuyer sur Ousmane Dembélé, dernière recrue en date. Par ailleurs, Kylian Mbappé pourrait lui intégrer le groupe parisien après des semaines passées dans le loft. Dès lors, le PSG se présenterait en 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les buts. Devant le portier italien, Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez formeraient la défense à quatre.

À lire

Ousmane Dembelé fait sauter la banque avec le PSG !

Kylian Mbappé de retour dans le onze, grande première pour Dembélé ?

Dans l’entrejeu, Manuel Ugarte, auteur d’une première sortie impressionnante, pourrait accompagner Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Enfin, comme évoqué plus haut, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont pressentis pour débuter aux côtés de Gonçalo Ramos. En face, les Toulousains, qui avaient renversé le FC Nantes dans les ultimes instants (2-1) lors de la première journée, devraient quant à eux se présenter en 4-2-3-1.

La suite après cette publicité

Dans les cages, le jeune Guillaume Restes serait alors protégé par une défense composée de Mikkel Desler, Logan Costa, Rasmus Nicolaisen et Moussa Diarra. Au milieu de terrain, Cristian Cásseres Jr, arrivé en provenance de New York cet été, devrait être titularisé. Tout comme Vincent Sierro et la nouvelle recrue Niklas Schmidt. Pour terminer, Carles Martinez Novell pourrait faire confiance à Zakaria Aboukhlal, Gabriel Suazo et Thijs Dallinga sur le front de l’attaque.

Suivez le match TOULOUSE-PSG sur CANAL+ SPORT 360. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.