Barça : le diagnostic est tombé pour Dani Olmo

Sorti sur blessure hier soir face au Paris Saint-Germain (4-2), Dani Olmo va bel et bien rester quelques semaines sur le flanc. Les médias espagnols indiquaient que le milieu offensif était touché à l’adducteur gauche. Cet après-midi, les Blaugrana ont confirmé l’information, précisant que le joueur de 28 ans sera indisponible durant un mois.

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COMUNICADO MÉDICO La suite après cette publicité Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2026

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« Les examens effectués ont confirmé que Dani Olmo souffre d’une blessure à l’adducteur gauche, à la suite d’un choc avec un joueur adverse lors du match contre le Paris Saint-Germain. La durée estimée de son indisponibilité est d’environ un mois », indique le club catalan. Olmo va donc rater les matchs contre le Real Madrid, Alavés, Aston Villa, l’Atlético de Madrid et Villarreal, sans oublier le prochain rassemblement de l’équipe d’Espagne.