OM : la banderole cinglante qui détruit McCourt

Les supporters marseillais ont profité de la rencontre face au Paris FC pour adresser un message particulièrement virulent à Franck McCourt, mais aussi indirectement les anciens dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia. Une banderole visant aussi directement le propriétaire de l’OM a été déployée dans les tribunes, avec de lourdes critiques sur la situation financière et sportive du club.

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🚨 La banderole des supporters marseillais : le propriétaire de l’OM, Franck McCourt, en prend pour son grade… 🥶



« L’OM est l’un des clubs les plus forts financièrement en Europe. Bilan au 06-09-26 : déficit record, liquidation de l’effectif et incapacité de recruter… »



«… pic.twitter.com/LCPxl4HaW9 — Foot Mercato (@footmercato) September 6, 2026

« L’OM est l’un des clubs les plus forts financièrement en Europe. Bilan au 06-09-26, déficit record, liquidation de l’effectif et incapacité de recruter… », pouvait-on notamment lire. Les supporters ont conclu leur message par une question sans détour adressée à McCourt, « menteur ou incompétent ? », illustrant une nouvelle fois la défiance d’une partie du public marseillais envers l’ancienne direction qui a coulé le club selon leurs propos.