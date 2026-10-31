Ligue 1 : Troyes s’impose logiquement face au Mans et sort de la zone rouge

Une victoire qui fait du bien pour Troyes. Après six matchs consécutifs sans succès en Ligue 1 (le dernier remontait à août, face à Lorient, lors de la 2e journée), l’ESTAC a retrouvé des couleurs ce samedi en s’imposant face au Mans FC à domicile (2-0). Un succès mérité pour les hommes de Stéphane Dumont, jamais véritablement inquiétés jusqu’à la 75e minute de jeu. Mouhamed Diop avait débloqué la situation d’un joli enchaînement dans la surface mancelle après un service de Timothée Nkada (33e, 1-0).

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En panne d’idée, les Manceaux ne se montraient pas plus dangereux après les entrées de Billal Brahimi et Dame Gueye à la pause, pas plus après celle de Jean Vercruysse (60e). Au contraire, on était plus proche du 2-0 que du 1-1, et ce qui pendait au nez des hommes de Videira se produisait. Entré cinq minutes plus tôt pour son premier match de la saison, Ismaël Boura faisait le break en s’y prenant par deux fois face à Nicolas Kocik (71e, 2-0). La seule véritable situation mancelle ? Une frappe de Lucas Calodat repoussée par Hillel Konaté, la seule cadrée du match côté visiteur (74e). Avec ce succès, Troyes grimpe à la 15e place et fait le chassé-croisé avec Le Mans, 17e.