C’était une rumeur qui prenait de plus en plus d’ampleur ces derniers jours. Marek Hamsik va découvrir le championnat suédois avec Göteborg, 8e d’Allsvenskan. Le transfert n’est pas encore officiel, mais son entraîneur l'a confirmé après le match nul 1-1 de son équipe.

La suite après cette publicité

Le Slovaque de 33 ans s’est mis d’accord verbalement avec le club de Göteborg. Il doit atterrir dans les prochaines heures en Suède. Son futur coach Rolan Nilsson l’a confirmé à demi-mot lorsqu’il a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. « Il devrait d'abord venir ici et participer aux entraînements avant que je vous en parle. Une fois qu'il est là, nous pourrons avoir cette conversation. (…) C’est clairement un bon joueur de football, sinon il n'aurait pas joué là où il a joué. Comme je l'ai dit, lorsque le joueur est sur mon terrain d'entraînement, je peux parler. Je ne sais pas s’il a encore atterri », a-t-il expliqué avant que son joueur Simon Thern ne donne aussi son avis. « Les attentes seront énormes, c'est un sacré bon joueur de football, mais il ne courra pas et ne marquera pas cinq buts à chaque match. Marek est fantastique avec le ballon et il nous donnera une autre dimension dans notre jeu et nous aidera à devenir une meilleure équipe. »