Les grands perdants du mercato d’été 2026

Le mercato d’été a fait des heureux. Mais il a aussi fait des déçus. Et ils sont encore nombreux ce mercredi 2 septembre. Même si le marché reste encore ouvert dans certains pays, ces éléments-là ne devraient a priori pas changer d’air. C’est le cas de Julian Alvarez. L’Argentin a publiquement ouvert la porte à un départ de l’Atlético de Madrid afin de signer au Barça. Mais les Colchoneros ont refusé toutes les propositions des Culés, même celles à plus de 100 M€. Finalement, l’Araignée est restée à quai. Si le FCB compte revenir à la charge avec une grosse proposition lors des prochains mercatos, le champion du monde 2022 a perdu son bras de fer. Il va donc continuer à Madrid, lui qui a recalé plusieurs clubs dont Arsenal.

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Son compatriote, Nicolas Tagliafico, lui, pensait le rejoindre chez les Colchoneros. Le latéral gauche, en fin de contrat dans un an, était poussé au départ par Lyon, qui souhaitait économiser son gros salaire. Un accord a été trouvé avec la Juventus, mais le deal n’a pas été au bout. D’autant que le joueur de 34 ans a donné par la suite son accord à l’Atlético. Finalement, son transfert n’a pas pu être bouclé à temps. Il reste donc pour le moment entre Rhône et Saône, où Paulo Fonseca compte actuellement sur trois joueurs à ce poste. En plus de Tagliafico, le Portugais doit aussi composer avec Abner et Mohamed Ouédraogo.

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Plusieurs déçus en Ligue 1

Toujours en Ligue 1, Folarin Balogun est finalement resté à Monaco. Tout proche d’Everton, avec lequel il s’était pourtant entendu, l’Américain avait été recalé à la visite médicale dans un premier temps. Ce qu’il n’a pas compris, tout comme le club princier, qui était d’accord pour le vendre pour plus de 50 M€. Malgré tout, les Toffees et les Monégasques ont continué d’échanger très tard avant que le transfert ne tombe définitivement à l’eau. Cela a eu un impact sur Lamine Camara. Ce dernier était d’accord pour rejoindre Chelsea afin d’y remplacer Enzo Fernandez en partance pour Manchester City.

Les Blues étaient tombés d’accord et pensaient conclure le deal dans les temps. Mais Monaco a décidé de faire un pas en arrière au dernier moment pour privilégier le transfert de Balogun à Everton, qui a finalement capoté. Le club de la Principauté, notamment son directeur sportif Thiago Scuro, se sont attiré les foudres des Blues qui jugent Monaco peu professionnel. Les deux joueurs, eux, sont toujours sur le Rocher. Comme Lamine Camara, Manu Koné a aussi été approché par Chelsea pour renforcer son milieu de terrain. Une proposition d’environ 60 M€ était même sur la table.

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Gakpo a raté son dernier gros transfert

Mais Gian Piero Gasperini a mis son veto et le milieu français est finalement resté à la Louve. Cody Gakpo, lui, pensait réaliser son dernier gros transfert en rejoignant Manchester City. En effet, les Skyblues ont coché son nom pour renforcer leur secteur offensif. La porte n’était pas fermée du côté du Néerlandais tout comme de Liverpool, qui a refusé dans un premier temps une première offre de 93 M€. Finalement, les Reds ont totalement verrouillé la porte et City a recruté Illiman Ndiaye pour 75 M€. Le média néerlandais ED révèle que Gakpo est très déçu et qu’il ne comprend pas Liverpool. Il a rencontré sa direction pour clarifier sa situation.

Marcus Rashford, lui, souhaitait continuer au FC Barcelone. Mais les Culés, qui ne voulaient pas payer les 30 M€ demandés par Manchester United, ont tenté de faire baisser son prix. En vain. Les Red Devils sont restés fermes. L’Anglais, très déçu de ne pas revenir en Catalogne et qui n’a pas reçu les offres qu’il voulait d’autres clubs, est finalement resté chez les pensionnaires d’Old Trafford. Ce qui n’est pas non plus une catastrophe. Mais il était parti en mauvais termes. Cette fois-ci, il compte repartir du bon pied sous les ordres de Michael Carrick. Ce qui peut être une bonne chose si la mayonnaise reprend entre le joueur et son club. Joel Ordoñez, lui, voulait rejoindre Crystal Palace qui avait trouvé un accord avec Bruges pour un transfert à 30 M€. Mais il a échoué à la visite médicale en raison d’une blessure. Le joueur a avoué être très déçu, tout comme Ismaïla Sarr (Crystal Palace), qui a poussé pour rejoindre Liverpool mais qui n’a pas eu gain de cause. Il n’est pas le seul cet été.