Ligue des Champions : le FC Barcelone envoie un gros avertissement au PSG !

Vivement mardi soir. Dans trois jours, le Paris Saint-Germain accueillera le FC Barcelone dans ce qui est le choc de cette phase régulière de la Ligue des Champions. Une opposition alléchante entre le double tenant du titre de la C1 et l’équipe la plus en forme de ce début de saison. La preuve encore cet après-midi lors du déplacement des Catalans sur la pelouse de La Cartuja pour affronter le Bétis Séville. Portés par un Lamine Yamal encore une fois étincelant, les Blaugranas ont enchaîné un 9e succès consécutif en Liga en s’imposant (2-5).

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À cette impressionnante série de victoires (meilleur début de saison dans l’histoire de LaLiga) s’ajoutent également les deux masterclass du Barça en Ligue des Champions contre le Feyenoord Rotterdam (5-1) et sur la pelouse de Galatasaray (1-4), mardi. Après le nouveau festival offensif face aux Sévillans, tout de même entaché par une polémique arbitrale, les yeux étaient logiquement tournés vers le déplacement au Parc des Princes. Buteur pour la première fois avec le Barça, Rodri a été le premier à commenter le futur affrontement face aux doubles champions d’Europe en titre. « C’est une affiche entre deux grandes équipes, et c’est peut-être l’un des matchs les plus intéressants à suivre actuellement », a-t-il indiqué auprès du média du club catalan.

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« Ce match sera un excellent test pour mesurer notre véritable niveau »

« Je ne sais pas si l’on peut vraiment parler de finale avant l’heure, a poursuivi le milieu espagnol arrivé cet été en provenance de Manchester City. De notre côté, nous ne l’abordons pas comme un match décisif. C’est avant tout une rencontre de Ligue des Champions que nous devons gérer intelligemment, en tenant compte des exigences de la compétition, de la fatigue et de l’état physique des joueurs. Cela dit, ces trois points seront extrêmement importants. Le PSG jouera à domicile, devant ses supporters, et ce sera un adversaire redoutable. Comme je l’ai dit, ce match sera un excellent test pour mesurer notre véritable niveau ».

En conférence de presse, son entraîneur Hansi Flick a mis l’accent sur l’état de forme. Car si le Barça a encore gagné, le technicien allemand a perdu trois joueurs sur blessure, à savoir Gerard Martin, Éric Garcia et Koundé. « Pour le moment, le plus important est de bien récupérer. La récupération est essentielle, et nous devons nous assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Ensuite, nous devrons évaluer la situation et voir comment gérer le temps de jeu. Nous verrons ce qu’il en est. (…) Pour moi, le match le plus important était aujourd’hui. Il était très important de gagner ce match pour le classement de La Liga, tout le monde le sait », a-t-il indiqué. À trois jours de retrouver le PSG, le FC Barcelone avance donc avec des certitudes et une confiance nourrie par ses dernières prestations. Paris est prévenu.