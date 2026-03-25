EdF : Kylian Mbappé va jouer contre le Brésil

Le numéro 10 des Bleus sera-t-il prêt face au Brésil ? À l’heure actuelle, la question se pose, puisque le retour du Français de 26 ans en sélection nationale fait beaucoup parler, notamment suite à sa blessure au genou. Si les Bleus auront une seule séance d’entraînement à 16h30 (21h30 à Paris), sur le site d’entraînement de New England Revolution, proche de Boston, avant le fameux France-Brésil qui aura lieu jeudi à 21h00, la star du pays pourrait quant à elle avoir un temps de jeu un peu réduit.

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En effet, son utilisation serait grandement analysée par le staff tricolore, et le capitaine de la troupe à Didier Deschamps sait qu’il peut emmener celle-ci vers le haut, mais évidemment… sans rechuter sur la pelouse. Après avoir effectué 47 minutes avec le Real Madrid, face à Manchester City (2-1) et l’Atlético de Madrid (3-2, 26 minutes de jeu), le buteur pourrait refaire surface pendant plus d’une mi-temps contre les coéquipiers de Raphinha. Reste à savoir si son coach misera sur lui durant les deux actes au moment voulu. Réponse dans un peu plus de 24 heures.