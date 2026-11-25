« J’aime bien la tomate, t’as un problème ? » : les coulisses de la pub de Burger King avec Didier Deschamps
Le coup marketing a fait mouche. Samedi soir à la mi-temps du match de rugby France-Argentine sur TF1, Burger King a dévoilé un spot publicitaire mettant en scène Didier Deschamps dans la peau d’un chef de brigade dans les cuisines de l’enseigne. Sa mission ? Composer une sélection de Noël avec les nouveaux burgers de "BK". Un clip vu 7 millions de fois, rien que sur le réseau social X.
Ce mercredi, la chaîne de restauration rapide a publié un making-of du tournage avec des images inédites. On y aperçoit l’ancien sélectionneur des Bleus pleinement investi dans sa mission, mais aussi très chambreur. « J’aime bien la tomate, t’as un problème ? », lance-t-il au début de la vidéo avec humour. C’est aussi lui qui annonce la pause déjeuner, avant de retourner aux fourneaux. Des images qui font déjà sensation sur les réseaux sociaux.
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