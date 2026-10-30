La Chine met un gros coup de pression au Real Madrid après la polémique sur Kylian Mbappé

On peine encore à mesurer les conséquences de la polémique liée à Kylian Mbappé, qui a qualifié sous la forme d’une plaisanterie Mao Zedong de «dictateur chinois». Face au tollé provoqué dans l’Empire du Milieu, le joueur s’est rapidement excusé. Il faut dire que des plateformes n’ont pas hésité à censurer son image, particulièrement connue dans ce pays. Certains de ses sponsors chinois ont mis fin à leur collaboration, comme Bushuila (boissons isotoniques) et Mengniu (produits laitiers).

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Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a réagi de manière laconique au communiqué du joueur. «J’ai déjà répondu à cette question. Nous apprécions les excuses présentées par la personne concernée». L’affaire a pris une tournure considérable puisque même la Liga y a été mêlée. La Chine a suspendu en partie la diffusion du championnat espagnol sur son territoire suite à cette affaire. Tebas s’est senti obligé de rencontrer l’ambassadeur chinois en Espagne.

La Chine en veut au Real

Mais c’est maintenant l’attitude du Real Madrid qui gêne en Chine. Les médias officiels et les plateformes gouvernementales ont accusé la Casa Blanca d’appliquer une forme de "deux poids deux mesures". Le club a lui aussi communiqué ses excuses publiques mais 48 heures après le début de la polémique. La réaction est jugée très tardive, trop tardive. Les médias locaux rappellent les différentes affaires de racisme dont a été victime Vinicius Jr, que le Real a immédiatement condamnées.

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Cette fois, les Merengues sont accusés d’avoir opté, dans un premier temps, pour le silence, et de fuir ses responsabilités, avant, finalement, de prendre l’affaire au sérieux. Ce retard serait dû, selon les médias chinois et relaté par Marca, à la volonté du Real de maintenir un équilibre entre «la préservation de la valeur commerciale de son joueur vedette» et «les avantages du marché chinois». De son côté, le Guangxi News prévient que regagner la confiance «exigera des actions concrètes» de la part du club espagnol.