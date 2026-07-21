Argentine : Leandro Paredes prend la parole

Entré en jeu à la pause pour densifier l’entrejeu argentin et apporter son expérience ainsi que son impact dans les duels, Leandro Paredes n’aura finalement pas réussi à inverser la tendance face à une Espagne qui maîtrisait les débats en finale de la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain a même été au cœur de plusieurs séquences tendues, avec notamment plusieurs interventions musclées et ses altercations avec Eric Garcia et Gavi après le coup de sifflet final. Des scènes largement relayées sur les réseaux sociaux. Malgré la défaite de l’Albiceleste en finale, le joueur a finalement pris la parole sur ses réseaux sociaux pour revenir sur cette fin particulière.

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« Merci l’Argentine. Je t’aime aujourd’hui et pour toujours. C’est avec beaucoup de peine au cœur que j’écris aujourd’hui, car nous n’avons pas pu offrir à notre pays cette joie qu’il mérite tant, mais c’est aussi avec une immense fierté d’avoir tout donné et d’avoir une nouvelle fois hissé notre drapeau au plus haut ! Merci à chacun de ceux qui ont fait partie de cette équipe nationale, à ce groupe de joueurs qui se sont donnés à fond pour défendre ce maillot jusqu’à la dernière seconde de chaque match ! Ce fut une fierté de faire partie de la meilleure équipe nationale argentine de l’histoire », a écrit l’ancien du PSG sur Instagram.