JT Foot Mercato : le PSG passe la seconde pour son opération dégraissage

Le PSG enclenche la seconde

La suite après cette publicité

Le PSG s’active dans le sens des départs ! La direction a décidé de mettre de côté 20 joueurs de côté, sans compter Kylian Mbappé ! Parmi eux, il y a bien sûr quelques habitués, vous ne serez donc pas surpris d’entendre les noms de Draxler, Wijnaldum, de Kurzawa, Navas et Paredes ! D’ailleurs, concernant l’Argentin, certains médias évoquaient sa possible sortie du loft car avec le départ d’autres milieux de terrain, Luis Enrique pourrait compter sur lui. Oui mais voilà, selon L’Équipe il pourrait bien partir vers Galatasaray. Le PSG et le club turc discutent dans ce sens, un accord pourrait être trouvé aux alentours de 6 M€ pour son transfert. Paredes serait ouvert à un départ vers la Süper Lig. Parmi les autres indésirables, on retrouve un certain Marco Verratti ! D’abord annoncé dans les petits papiers de l’Atlético de Madrid, il a ensuite été évoqué du côté de l’Arabie saoudite, notamment du côté d’Al-Hilal, avec un salaire de 150 M€, sur 3 ans. Aujourd’hui invité à quitter le PSG, il doit donc trouver un point de chute. Et d’après nos informations, le milieu italien donne sa priorité à l’Europe ! Outre les Colchoneros, nous pouvons vous affirmer que Chelsea est intéressé par son profil… Mais il faudra trouver un terrain d’entente avec le PSG qui a récemment refusé une offre d’Arabie saoudite de 45 M€ pour Verratti ! Neymar aussi devrait quitter le Paris Saint-Germain. En tout cas, c’est la volonté du club et du joueur… D’après El Chiringuito, un accord total existe entre le Ney et le Barça. Il signerait pour deux ans, plus une année en option, et toucherait 13 M€ par saison. Son départ n’est pas pour autant bouclé puis qu’il doit dans un premier temps réussir à faire résilier son contrat avec les Parisiens.

Moises Caicedo a pris sa décision

Liverpool devrait chiper une des priorités de l’été de Chelsea ! On vous en a déjà parlé plusieurs fois, les Blues ont fait de nombreuses offres pour Moises Caicedo, sans jamais réussir à convaincre son club de Brighton. D’après la presse anglaise, la dernière proposition du club londonien était pourtant de 115 M€ ! Sauf que depuis, Liverpool est entré en scène de belle manière, puisque les Reds ont envoyé une proposition à hauteur de 127 M€ pour le milieu de terrain de 21 ans. Le joueur, qui attendait hier soir à Londres de savoir où il allait signer, doit trouver un accord. Mais décidément, ce dossier est aussi surprenant que celui d’Harry Kane. Si le Daily Mail expliquait que son transfert à Liverpool ne devrait être une formalité, Sky Sport révèle que Moises Caicedo a tout simplement décidé de recaler Liverpool dans ce dossier. Malgré l’offre XXL et l’accord avec Brighton, le joueur souhaite rejoindre Chelsea. Il avait donné son accord il y a plusieurs semaines déjà et souhaite tenir parole.

À lire

Le PSG s’offre un nouveau partenaire à 5 M€

Les officiels du jour

C’est officiel, Everton vient d’enregistrer une nouvelle recrue ! Youssef Chermiti s’est engagé pour 4 saisons avec les Toffees. Le jeune attaquant de 19 ans arrive en provenance du Sporting CP. Le prix de son transfert n’a pas été dévoilé pour l’instant. Nouvelle signature en Arabie saoudite, c’est Ciprian Tatarusanu, ancien portier de l’OL et Nantes qui gardera désormais les buts d’Al Abha FC. Deux joueurs ont récemment signé du côté de Benfica ! Il y a d’abord Arthur Cabral ! L’attaquant brésilien s’engage pour les cinq prochaines saisons avec les Lisboètes. Il quitte la Fiorentina contre un chèque de 20 M€. Le 2ème renfort n’est autre que Anatoliy Trubin ! Le portier ukrainien quitte le Shakhtar en faveur du club portugais, avec qui il est désormais lié jusqu’en 2028. Du côté de l’Angleterre, Max Aarons quitte Norwich et s’engage avec Bournemouth ! L’opération est évaluée à environ 8 M€.