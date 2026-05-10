Ligue 1 : le PSG à un pas du titre, Lille profite du faux pas lyonnais et monte sur le podium, Auxerre envoie Nice dans la zone rouge

Avant l’ultime journée de la saison, la 33e journée de Ligue 1 avait également droit à son traditionnel multiplex. Et après la victoire de Lens, qui a condamné Nantes à la Ligue 2, le Paris Saint-Germain, qualifié en finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois de suite, devait faire le travail contre le Stade Brestois, qui n’avait plus rien à jouer, afin de prendre une option sur le titre. Et si Brest a bien lutté, Doué a offert le succès parisien en fin de rencontre (1-0, 82e) avant un choc contre le RC Lens, où un match nul permettrait aux Parisiens de remporter le titre.

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L’autre grand enjeu de cette avant-dernière journée concernait la course au podium, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Troisième après son succès contre Rennes, l’Olympique Lyonnais a été piégé à Toulouse. D’abord mené au score dès les premières minutes, puis incapable de profiter de sa supériorité numérique, le club rhodanien laisse filer trois points précieux et surtout sa troisième place au LOSC avec cette défaite 2-1. Les Lyonnais devront désormais s’imposer contre Lens lors de la dernière journée pour assurer une qualification en Ligue des Champions.

L’OM est provisoirement européen

Une nouvelle chute des Lyonnais contre les Sang et Or pourraient même les priver d’une quatrième place. Car dans le même temps, le LOSC est allé s’imposer sur la pelouse de Monaco grâce à un contre-son-camp de Zakaria (1-0, 72e) et grimpe ainsi sur le podium. Derrière, le Stade Rennais a également renversé le Paris FC et se replace au cinquième rang avant un déplacement à Marseille pour rêver encore de Ligue des Champions face à son ancien entraîneur. Si l’OM a encore fait parler de lui cette semaine, le club marseillais s’est imposé contre Le Havre grâce à un penalty de Greenwood et reste en course pour une qualification européenne, sans toutefois pouvoir encore viser la Ligue des Champions.

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Le maintien représentait également un enjeu majeur de cette journée, car avec cette défaite, les Hacmen ne sont pas encore assurés de rester dans l’Elite la saison prochaine avant d’aller à Lorient. Car il y avait aussi un choc entre Auxerre et Nice à l’Abbé-Deschamps. Et l’exploit est revenu à l’AJA, qui a renversé les Aiglons pour sortir de la zone rouge avant un déplacement brûlant sur la pelouse du LOSC. De son côté, Nice n’a plus son destin en main et devra s’imposer contre Metz, déjà condamné, tout en surveillant le résultat d’Auxerre.