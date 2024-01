Un cador de Serie A fonce sur José Mourinho !

Décidément, à Naples, il n’y a pas que la série Gomorra qui est pleine de péripéties. Avec le départ de Luciano Spalletti en fin de saison dernière, avec qui il soulève le troisième Scudetto de son histoire, le Napoli espérait poursuivre sa belle dynamique sportive avec l’arrivée du Français Rudi Garcia l’été dernier, lui qui était libre après un passage sur le banc d’Al-Nassr. Malgré sa belle expérience en Serie A avec l’AS Roma, le technicien tricolore n’avait pas les épaules pour permettre aux Partenopei de défendre leur titre. C’est une défaite à domicile contre Empoli qui entraînera son limogeage express, remplacé dans la foulée par un ancien de la maison, Walter Mazzarri.

Oui mais voilà, les maux de la formation campanienne n’étaient pas soignés par ce changement d’entraîneur, bien au contraire. Pire encore, le champion transalpin en titre enchaînait encore plus de défaites que sous la houlette de l’ex-coach romain, avec six renvers encaissés sur les 12 derniers matches depuis son arrivée. De quoi obliger le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, à prospecter pour trouver un chef de meute capable de remotiver un effectif pourtant très peu remanié lors du mercato estival après le sacre final en championnat. Et pour remplacer Mazzarri, la direction azzurra s’intéresse à un coach tout juste limogé dans la capitale…

Le Barça en embuscade ?

En effet, selon les dernières indiscrétions du Times, confirmées par SportMediaSet, le Napoli aurait entamé des discussions avec José Mourinho, récemment écarté de son poste à l’AS Roma. Le média britannique nous informe que l’entraîneur portugais, également approché par l’Arabie saoudite et même concurrencé par Bruno Genesio comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité, privilégierait une nouvelle expérience en Italie et serait prêt à discuter avec les Azzurri pour diriger l’équipe première. La chaîne de télévision italienne ajoute même qu’une rencontre est prévue la semaine prochaine entre les différentes parties pour discuter d’une prise de fonction la saison prochaine.

Écarté par la direction giallorossa après la défaite face à l’AC Milan en Serie A, le Special One continue donc d’envisager les possibilités qui s’offrent à lui pour reprendre du service. El Chiringuito a même réussi à faire enfler la rumeur Barça autour de l’avenir du technicien de 60 ans. Ce dernier, tout juste arrivé à Barcelone ce dimanche, a été questionné sur une probable arrivée chez l’actuel quatrième de Liga. Pas de réponse de la part du Mou - ex-adjoint du FC entre 1996 et 200 - qui a néanmoins esquissé un sourire au journaliste. Alors simple spéculation ou véritable piste pour la direction catalane pour succéder à un Xavi pourtant conforté à son poste ? Affaire à suivre.