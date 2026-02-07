Plus personne n’arrête l’OL de Paulo Fonseca !

12 à la suite. Ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais a remporté son 12e match de suite toutes compétitions confondues. Face à Nantes (1-0), cela n’a pas été une partie de plaisir. Au contraire. Après l’expulsion d’Endrick dès la 58e minutes de jeu, les Lyonnais ont subi mais ont tenu bon avec un peu de chance aussi puisque les Nantais ont touché trois fois les montants dans cette rencontre. Qu’importe, après la rencontre, du côté des Lyonnais, on retient surtout la mentalité incroyable de l’équipe qui n’a pas lâché malgré la difficulté.

La suite après cette publicité

«Je suis très satisfait avec la mentalité de l’équipe et l’état d’esprit incroyable. J’aime beaucoup la façon dont l’équipe a joué après le rouge d’Endrick. On a dominé la première période et on aurait pu marquer plus pour terminer le match. Mais le groupe est incroyable, l’union est forte et on a vu la mentalité de l’équipe», a glissé Paulo Fonseca après la rencontre. Une pensée partagée par le défenseur Clinton Mata. «C’est vrai qu’en ce moment, tout nous sourit. Mais il y a un travail derrière, ce n’est pas du hasard. La victoire du soir est un grand message. Même à dix, on n’a pas abandonné en sachant que ce serait difficile. Il y a une communion, une solidarité. Sur le rouge, on a senti de l’injustice, qu’on allait se faire voler. C’était important de tous se réunir pour fêter ça tous ensemble.»

L’OL est en forme

Ce soir, la fête n’a heureusement pas été gâchée par le rouge d’Endrick. Un rouge sévère pour les Lyonnais même si après le visionnage des images et ce geste très maladroit, le discours des Lyonnais à un peu changé. «Le rouge, je n’ai pas revu les images, mais au début, je pensais que c’était jaune pour le Nantais, car il ne jouait même pas le ballon. (…) Le rouge Après, la vidéo est là pour en témoigner, l’arbitre a décidé que c’était rouge (ndlr : après le visionnage des images…). C’était un coup dur parce qu’à la mi-temps, le coach nous a dit de terminer à onze, car on a eu pas mal de cartons rouges. On va dire que c’est une leçon pour lui, qui a encore beaucoup à apprendre. On va dire que c’est une erreur de jeunesse.» De son côté, Paulo Fonseca a passé un coup de gueule sur le manque de protection d’Endrick souvent pris pour cible par les adversaires.

La suite après cette publicité

«Je dois dire une chose. Quand je regarde le dernier match, quand les équipes commencent le match avec beaucoup d’agressivité sur Endrick. Les arbitres doivent faire attention et c’était le cas aujourd’hui encore. Les adversaires viennent pour Endrick de manière agressive. Pour moi sur le rouge, avant la situation, le joueur n’a pas l’intention de jouer le ballon. Et pour moi le rouge était très sévère. » Qu’importe, l’OL enchaîne les victoires et monte désormais sur le podium. De quoi donner encore plus de pression à l’OM qui joue le PSG au Parc des Princes ce dimanche soir. Mais il faudra bien compter sur cette belle équipe lyonnaise jusqu’au bout.