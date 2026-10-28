La FFF surveille la polémique de Kylian Mbappé et la Chine
Kylian Mbappé doit amèrement regretter cette vidéo. L’extrait le montrant en train de plaisanter sur le meme de Mao Zedong à son effigie fait largement réagir. Sa faute ? Avoir qualifié le Grand Timonier de «dictateur». La Chine s’est offusquée et les répercussions entre sponsors qui mettent fin à leur collaboration, et la télévision d’État qui suspend en partie la Liga, sont déjà nombreuses. Le capitaine des Bleus s’est rapidement excusé, mais le mal est fait.
L’équipe de France justement est attentive à cette polémique car elle aussi possède des contrats avec le marché chinois. Selon L’Équipe, la Fédération explique qu’il ne devrait pas y avoir de problème car ces fameux contrats «concernent l’équipe de France dans son ensemble.» Or, Mbappé en est le leader et la représentation majeure à l’international. En effet, il a beaucoup été question de lui lors d’échanges diplomatiques ces dernières heures.
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