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La FFF surveille la polémique de Kylian Mbappé et la Chine

Par Maxime Barbaud
1 min.

Kylian Mbappé doit amèrement regretter cette vidéo. L’extrait le montrant en train de plaisanter sur le meme de Mao Zedong à son effigie fait largement réagir. Sa faute ? Avoir qualifié le Grand Timonier de «dictateur». La Chine s’est offusquée et les répercussions entre sponsors qui mettent fin à leur collaboration, et la télévision d’État qui suspend en partie la Liga, sont déjà nombreuses. Le capitaine des Bleus s’est rapidement excusé, mais le mal est fait.

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L’équipe de France justement est attentive à cette polémique car elle aussi possède des contrats avec le marché chinois. Selon L’Équipe, la Fédération explique qu’il ne devrait pas y avoir de problème car ces fameux contrats «concernent l’équipe de France dans son ensemble.» Or, Mbappé en est le leader et la représentation majeure à l’international. En effet, il a beaucoup été question de lui lors d’échanges diplomatiques ces dernières heures.

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