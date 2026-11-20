C’est ce qu’on appelle une sacrée entrée en matière. Pour son tout premier match sur le banc de Manchester United, «un club à qui on ne peut pas dire non», Mauricio Pochettino se rendra à Anfield pour affronter Liverpool (dimanche, 17h30), l’un des meilleurs ennemis de sa nouvelle équipe. On a connu démarrage plus doux. L’Argentin sera d’emblée soumis à la pression du résultat dans ce derby qu’il ne faut pas perdre. Il n’aura eu que deux jours d’entraînement avec ses joueurs pour trouver la bonne formule à adopter, dans l’urgence du coup. Cela ne l’empêche pas de tirer les premiers enseignements de son groupe.

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Déjà, Bruno Fernandes restera capitaine, lui qui avait publiquement remis en cause les choix de son ancien coach, Michael Carrick. «Bruno est notre capitaine, et je pense que c’est un joueur très important, mais tous les joueurs doivent sentir qu’ils sont importants, du haut en bas de l’équipe, et de bas en haut», explique l’Argentin lors de sa toute première conférence de presse à Old Trafford. Le milieu portugais est lui-même critiqué par ses propres supporters, accusé de faire la pluie et le beau temps à l’intérieur du vestiaire, alors qu’il est loin d’être irréprochable dans ce marasme ambiant (MU est 18e de Premier League). En plus de cela, il arrive en fin de contrat.

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Bruno Fernandes reste capitaine

Les entraîneurs passent, mais les joueurs restent. Pourtant, ce sont eux en premières lignes. «Ils forment un groupe de personnes vraiment impliquées, et qu’ils ont envie de bien faire, estime Pochettino. Ils veulent donner du plaisir à leurs fans, mais ils veulent aussi se faire plaisir, pour eux-mêmes, pour leurs amis et pour leurs familles. J’ai senti dès notre arrivée qu’ils se sentaient responsables. Ils sont très motivés. L’important, c’est de trouver un moyen de leur offrir un terrain d’expression pour performer comme nous l’attendons.» Cela ne s’annonce pas si simple dans ce terrible début de saison.

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Mauricio Pochettino est-il l'homme de la situation pour Manchester United ? OUI, son expérience en Premier League peut permettre aux Red Devils de retrouver leur meilleur niveau. NON, MU a des problèmes trop profonds pour être réglés par un simple changement d'entraîneur. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Pochettino devra faire avec les joueurs qu’il a à sa disposition, trouver des connexions entre certains, repositionner d’autres. «Même si on était arrivés en été, c’est toujours difficile. Parfois, on n’a pas le temps de constituer l’équipe. (…) Je pense que notre rôle est de nous adapter et d’anticiper», poursuit le nouvel homme fort mancunien, bien décidé à s’impliquer à tous les étages pour comprendre «la culture, l’histoire et l’identité» du club où il met les pieds. Il aura sans doute son mot à dire lors du prochain mercato, qui ouvre ses portes dans un mois et demi. D’ici là, l’ancien sélectionneur américain espérera avoir redressé les résultats.

Une zone de pouvoir à définir avec la direction

Il lui faudra aussi bien définir les contours de sa mission avec ses actionnaires, souvent pointés du doigt pour être la cause des problèmes de Manchester United. «Quand vous êtes le manager, vous avez plus de pouvoirs de décision, mais cela dépend aussi de la structure, de la communication, des relations, avec tous les domaines concernés. Je sais que je suis l’entraîneur principal. C’est moi qui vais décider de la composition de l’équipe pour dimanche, et c’est moi qui vais choisir le onze de départ. Je vais procéder aux changements, et bien sûr, à l’avenir, j’aimerais être impliqué dans toutes les décisions importantes qui seront prises au sein de l’équipe.»