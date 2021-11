La grosse décision de Lionel Messi pour son avenir

La suite après cette publicité

« Je n'écarte pas un retour de Messi ou d'Iniesta. C'est arrivé avec Alves. L'âge est juste un nombre [...]. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore, ce sont des grands joueurs du Barça, on les a toujours dans notre cœur mais ils ont un contrat avec d'autres clubs et on doit le respecter. Mais dans la vie, on ne sait jamais ». Lors de la présentation de Dani Alves, Joan Laporta ouvrait clairement la porte à Lionel Messi.

D'autant plus qu'en Espagne, ces derniers jours, des informations évoquant un malaise de Messi à Paris avaient commencé à fleurir. La famille de l'Argentin ne serait pas à l'aise à Paris, et regretterait Barcelone. Quoi qu'il en soit, les supporters parisiens n'ont pas à se soucier du natif de Rosario pour l'instant. Toujours chez nos voisins espagnols, Sport affirme que Messi ne compte pas quitter Paris.

Messi est trop fier pour revenir !

Le média précise qu'effectivement, sa vie n'est pas très joyeuse à Paris. Mais que par orgueil, notamment car c'est lui qui a été mis à la porte du Barça, il n'a aucune intention de revenir en Catalogne. En tant que joueur du moins. De plus, il a pour objectif de gagner la Ligue des Champions avec Paris et arriver en forme pour le Mondial du Qatar.

Il est prêt à faire des sacrifices quant à sa vie personnelle pour remporter des titres avec le club de la capitale française, ce qu'il estime être en mesure de faire dès cette saison. Voilà qui est clair et qui devrait rassurer les quelques Parisiens qui commençaient à douter !