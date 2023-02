AC Milan : l’annonce forte d’Olivier Giroud

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2021 à l’AC Milan, Olivier Giroud a su se refaire une santé en Italie, s’imposant comme l’un des tous meilleurs attaquants de Serie A. Déterminant la saison dernière lors du sacre historique des Rossoneri, 11 ans après le dernier, le Français continue de briller cette saison et affiche encore un bilan statistique honorable (21 matches de Serie A, 7 buts, 4 passes décisives).

S’il arrive en fin de contrat à la fin de la saison, le joueur de 36 ans entend bien prolonger son aventure en Lombardie. Dans un entretien accordé à DAZN cette semaine, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus s’est livré sur sa saison et a indiqué qu’il était confiant quant à sa prolongation de contrat. «L’objectif est de continuer à Milan et j’espère vite trouver un accord. Nous continuons de discuter et je pense que les choses iront dans le bon sens.»

