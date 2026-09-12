M’Baye Niang se relance à l’USL Dunkerque
L’USL Dunkerque frappe un joli coup sur le marché des transferts. Le club nordiste a officialisé l’arrivée de M’Baye Niang, qui s’est engagé pour une saison avec une année supplémentaire en option. À 31 ans, l’international sénégalais vient apporter son expérience, sa puissance et son sens du but à une formation dunkerquoise qui évolue cette saison en Ligue 2.
M’Baye Niang rejoint l’USL Dunkerque ! ✍️— USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) September 12, 2026
Expérience, puissance et sens du but : M’Baye Niang rejoint les Maritimes pour une saison, plus une en option.
Bienvenue chez toi ! 🔥#TeamUSLD pic.twitter.com/F0bYaDymtv
Passé notamment par Caen, l’AC Milan, Montpellier, le Stade Rennais, Bordeaux, Auxerre ou encore Empoli au cours d’une carrière particulièrement riche en expériences, Niang va ainsi connaître un nouveau défi en France. L’attaquant aura pour mission de renforcer le secteur offensif des Maritimes, qui comptent
cinq points après cinq journées de Ligue 2.
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