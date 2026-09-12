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M’Baye Niang se relance à l’USL Dunkerque

Par Samuel Zemour
1 min.
L'attaquant international sénégalais M'Baye Niang @Maxppp

L’USL Dunkerque frappe un joli coup sur le marché des transferts. Le club nordiste a officialisé l’arrivée de M’Baye Niang, qui s’est engagé pour une saison avec une année supplémentaire en option. À 31 ans, l’international sénégalais vient apporter son expérience, sa puissance et son sens du but à une formation dunkerquoise qui évolue cette saison en Ligue 2.

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Passé notamment par Caen, l’AC Milan, Montpellier, le Stade Rennais, Bordeaux, Auxerre ou encore Empoli au cours d’une carrière particulièrement riche en expériences, Niang va ainsi connaître un nouveau défi en France. L’attaquant aura pour mission de renforcer le secteur offensif des Maritimes, qui comptent
cinq points après cinq journées de Ligue 2.

Pub. le - MAJ le
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