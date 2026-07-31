Coupe du Monde : Michel Platini a félicité Aleksander Čeferin après la menace de boycott

« L’ennemi de mon ennemi est mon ami ». Très peu présent dans les médias sur ces dernières années et éloigné du monde du football depuis son départ de la présidence de l’UEFA en 2015, Michel Platini continue néanmoins de suivre l’actualité du ballon rond. Notamment en ce qui concerne la FIFA et son président Gianni Infantino, avec qui l’ancien meneur de jeu est en guerre ouverte. Selon L’Équipe, le champion d’Europe 1984 a appelé Aleksander Čeferin, le patron de l’UEFA, pour le féliciter après la menace de boycott annoncée par l’instance européenne, face aux projets commerciaux de la FIFA.

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Pour rappel, Platini reproche en particulier à Infantino, mais aussi à Sepp Blatter, d’avoir brisé son ascension vers la présidence de l’instance mondiale, après le « FIFAgate ». Ce jeudi, l’UEFA avait publié un cinglant communiqué pour contester le projet d’Infantino de vendre des parts de la Coupe du Monde. « L’UEFA et ses associations nationales ne participeront pas aux compétitions de la FIFA. L’UEFA et ses 55 associations membres sont unies. Nous rejetons unanimement et sans équivoque la proposition de la FIFA de transférer la propriété de la Coupe du Monde et d’autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés. La Coupe du Monde ne peut être considérée comme un produit d’investissement. Elle représente l’un des plus grands héritages sportifs du football… », avait surtout indiqué l’instance gérée par Čeferin.