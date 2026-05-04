Naples : une réunion au sommet bientôt organisée avec Conte

L’avenir d’Antonio Conte à la tête du Napoli reste incertain malgré les succès récents, dont un titre en Serie A et une Supercoupe d’Italie. Avant toute décision, le club doit sécuriser sa qualification pour la Ligue des Champions, objectif prioritaire en cette fin de saison. Une victoire face à Côme rapprocherait fortement les Napolitains du top 4, condition essentielle pour consolider le projet sportif et financier du club.

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Une fois cet objectif atteint, une réunion décisive est prévue entre Conte et le président Aurelio De Laurentiis pour trancher sur la suite de leur collaboration. L’entraîneur italien attend des garanties ambitieuses, tant sur le plan sportif avec un effectif capable de jouer le titre que sur les investissements structurels, tandis que la direction souhaite rajeunir l’effectif et maîtriser les coûts. De ces discussions dépendra l’avenir du technicien, également évoqué comme potentiel sélectionneur de l’Italie.