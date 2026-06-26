Le PSG se montre inflexible pour Randal Kolo Muani

Le PSG ne veut plus de Randal Kolo Muani et la Juventus cherche à le faire revenir. Le joueur est lui quasiment d’accord avec les Turinois en revoyant ses prétentions à la baisse, d’après Sky Italia. Sur le papier, l’affaire semble assez simple à boucler mais dans les faits, c’est autrement plus compliqué. Le club de la capitale n’est pas pressé de s’en séparer et mise sur la patience pour obtenir le prix qu’il souhaite sur la vente de l’attaquant : 40 M€. Ce tarif est trop élevé pour la Vieille Dame, qui tente différentes formules pour convaincre le double champion d’Europe en titre.

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L’idée de base est de faire baisser le coût global de l’opération à 30 M€ via un prêt avec obligation d’achat, ou une option d’achat devenant obligatoire en cas de qualification en Ligue des Champions. La Juve est contrainte par le fair-play financier de l’UEFA. Luciano Spalletti commence à s’impatienter. Il aimerait avoir le Français sous ses ordres pour la reprise de l’entraînement à la mi-juillet. Le temps s’étire et joue pour le moment en la faveur du PSG, qui se montre pour le moment catégorique. Le prix n’est pas négociable selon le Corriere dello Sport.