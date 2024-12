Michael Owen détruit Noussair Mazraoui et Manchester United

Michael Owen n’en peut plus de cette équipe de Manchester United. L’ex-attaquant de Liverpool et des Red Devils, désormais chroniqueur pour la télé britannique, a allumé les joueurs de son ancien club après leur défaite face à Bournemouth (0-3). «Ils ne sont pas une bonne équipe. Ruben Amorim doit regarder ce match et s’assurer que ces joueurs qui ne jouent pas ne mettent plus la chemise. Il doit être aussi brutal et impitoyable», a-t-il lancé à propos des pensionnaires d’Old Trafford.

Si tous les hommes de Ruben Amorim en ont pris pour leur grade après la débâcle mancunienne, un homme est particulièrement pointé du doigt : Noussair Mazraoui, à l’origine d’un pénalty pour les Cherries. Couvert de louanges depuis le début de saison, le latéral marocain n’a pas échappé à la foudre de l’ancien international anglais. «Une petite erreur ? C’était surtout stupide. Que diable fait-il ? Deux joueurs le couvraient, il n’allait pas marquer à partir de là, donc il plonge. Reste debout et laisse le passer. C’était une mauvaise, très mauvaise décision», a conclu Owen au sujet de la faute de Mazraoui. Ambiance.