Le Barça veut toujours mettre Alejandro Baldé à la porte

Alejandro Baldé traverse un début de saison particulièrement compliqué au FC Barcelone. En effet, le latéral gauche de 22 ans n’a disputé que 12 minutes depuis le début de l’exercice, lors de la rencontre de Liga face au Racing au Camp Nou. Il n’a ensuite plus joué lors des six autres journées de championnat ni en Ligue des Champions contre Feyenoord, et n’avait même pas été convoqué pour la première journée face à Elche. Hansi Flick estime notamment que Xavi Espart et João Cancelo sont actuellement devant lui dans la hiérarchie.

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Malgré cette situation, Baldé reste déterminé à poursuivre son aventure au Barça, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Le joueur, qui compte déjà 169 apparitions avec le club catalan, estime toujours pouvoir retrouver du temps de jeu et ne souhaite pas penser à un départ dès maintenant. De son côté, la direction barcelonaise espère encore le faire changer d’avis d’ici au mercato de janvier, même si elle juge cette possibilité peu probable. Le club devrait malgré tout étudier une nouvelle fois les options pour son transfert lors du prochain mercato.