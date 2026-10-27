La guerre entre Mbappé et la Chine fait chuter son équipementier On

L’équipementier suisse On subit les premières répercussions boursières de la polémique chinoise autour de Kylian Mbappé. Ce mardi 27 octobre, l’action du groupe reculait de 3,5 % dans les échanges d’avant-Bourse à Wall Street, les investisseurs s’inquiétant des conséquences potentielles de cette crise d’image pour son nouvel ambassadeur. Le Français avait quitté Nike pour rejoindre la marque suisse à la mi-septembre, dans le cadre d’un partenariat stratégique. Mais après la rupture de plusieurs contrats publicitaires en Chine, cette controverse menace désormais de déborder sur ses nouveaux engagements commerciaux.

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Cette affaire intervient à un moment important pour On, dont la région Asie-Pacifique représente plus de 20 % des ventes mondiales. Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires du groupe dans cette zone a progressé de 54,7 % à taux de change constants, notamment grâce à la Chine. La marque y comptait plus de 80 boutiques réparties dans une trentaine de villes en août et ambitionnait d’atteindre les 100 points de vente avant la fin de l’année. Si la part exacte de la Chine dans ses revenus n’est pas publiée, le marché constitue un moteur majeur de sa croissance. Kylian Mbappé a depuis présenté ses excuses, exprimant son « profond respect pour le peuple chinois et son histoire ». Reste à savoir si cette prise de parole suffira à limiter les conséquences commerciales pour son nouvel équipementier.