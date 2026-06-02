Une famille de fans du PSG menacée et exfiltrée du Vieux-Port à Marseille
À Marseille, la deuxième Ligue des Champions consécutive remportée par le Paris Saint-Germain face à Arsenal a provoqué une scène surréaliste et pleine de bêtise selon Le Parisien. À l’issue de la finale, une famille (les 2 parents et leurs 2 enfants en bas âge) arborant des maillots du PSG se trouvait à l’intérieur d’un restaurant Subway et a été repérée par des Marseillais en colère, avant d’être insultée et menacée.
Plusieurs individus se sont massés devant la devanture de l’enseigne et ont proféré des menaces très graves à l’encontre de la famille enfermée dans le restaurant pendant 40 minutes. Dans une vidéo de la scène, on entend même un homme lancer au père de famille : « tu veux que ta femme se fasse violer, je te le dis ». Finalement, les deux enfants en bas âge ont été récupérés par des proches et le couple a accepté de retirer ses maillots avant d’être exfiltré par la police sous les huées de la foule.
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