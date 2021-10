Brésil : la réponse très attendue de Neymar

La suite après cette publicité

Sa déclaration faite au micro de DAZN avait fait grand bruit. Objet de toutes les attentions en France, Neymar (29 ans) vit une pression encore plus forte chez lui, au Brésil. Starisé depuis qu’il est adolescent, le joueur du Paris Saint-Germain avait annoncé qu’il ne comptait pas faire de vieux os avec la Seleção. « Je pense que c'est ma dernière Coupe du monde. Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j'ai la force d'esprit pour m'occuper encore du football. Alors je ferai tout pour bien figurer, tout pour gagner avec mon pays, pour réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit. Et j'espère que je pourrai le faire. »

Des propos qui ont provoqué une cascade de réaction, aussi bien pour défendre que pour critiquer les dires de la star auriverde. S’il ne parlait que de son avenir international, Neymar, qui a prolongé son contrat avec les Rouge-et-Bleu jusqu’en 2025, a d’ailleurs dû s’expliquer avec les dirigeants parisiens, histoire de savoir si ce spleen concernait aussi son avenir en club.

Depuis, le joueur s’en est allé disputer les éliminatoires du Mondial 2022 avec sa sélection. Et hier, face à l’Uruguay, il a redonné le sourire à ses fans. Auteur d’un but et deux passes décisives, Neymar a grandement participé au large succès brésilien face à la céleste (4-1). « Pourquoi veux-tu prendre ta retraite internationale Neymar ? », titrait Marca ce matin, en référence aux déclarations du joueur.

Neymar a retrouvé le sourire

Redevenu brillant, le numéro 10 a d’ailleurs inscrit son 70e but en sélection. En Amérique du Sud, seuls deux joueurs ont réussi à atteindre (et à dépasser) la barre des 70 réalisations : Pelé et Lionel Messi. Et pour ses partenaires, c’est un régal d’évoluer à ses côtés. « Jouer aux côtés de Ney, c’est très facile. Je suis fan. Il m’inspire beaucoup, sa façon de jouer, de devancer l’adversaire. Je regarde beaucoup de vidéos de lui. Jouer à ses côtés, c’est un rêve qui devient réalité », s’est réjoui Raphinha, auteur d’un doublé contre l’Uruguay.

Neymar a-t-il retrouvé un peu de joie de vivre ? « Je parle à Neymar de son poste, de sa fonction, des situations importantes, de sa joie dans l'équipe. C’est un joueur qui a un espace créatif important pour qu'il vienne en équipe nationale et profite des meilleures conditions possibles. Ces situations sont normales et spécifiques à chacun », déclarait Tite. En attendant, le principal intéressé n’a pas boudé son plaisir de poster une photo de lui célébrant son but avec la légende : « géant par nature », le slogan de la Seleção.