AC Milan : l’anecdote folle de Paolo Maldini sur Rafael Leão

Même si l’AC Milan s’est facilement imposé ce weekend face à la Sampdoria, la lanterne rouge de Serie A, grâce à un triplé d’Olivier Giroud notamment (5-1), les Rossoneri viennent de terminer une semaine éprouvante avec l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face au voisin et rival de l’Inter en point d’orgue. Invité du podcast Muschio selvaggio de Fedez et Luis Sal, Paolo Maldini a abordé de nombreux sujets durant cette émission. Le directeur technique milanais est d’ailleurs revenu sur une anecdote croustillante concernant Rafael Leão. L’ancien joueur de Lille serait également un mélomane à en croire l’ancien défenseur légendaire italien qui a en effet raconté quelques passages amusants sur l’ailier virevoltant. Il faut dire que le Portugais, aka «WAY 45» dans le monde de la musique et du rap, a déjà sorti un disque intitulé «Beginning».

«Il m’a demandé s’il pouvait sortir le disque le vendredi, car nous allions jouer le samedi. Je me suis dit : 'quoi ?!' Il m’a alors expliqué que dans le monde de la musique, les disques sortent le vendredi. Et je lui ai dit : 'alors demain, tu dois marquer deux buts.' Leao a un talent fou. Je suis un esthète grâce à mon père et Leao est beau à regarder, il est unique. Il a tout ce qu’il faut pour devenir un grand joueur» a confié Paolo Maldini. Le directeur technique de l’AC Milan a ensuite commenté le changement de mentalité de son joueur : «il était sur le banc à Lille et quand il est arrivé, je lui ai dit qu’il jouait pour son Instagram parce qu’il faisait de belles vidéos avec des dribbles et des jeux, mais qu’il avait fini la saison avec deux buts marqués. Nous l’avons aidé à changer cette mentalité. Quelqu’un d’aussi talentueux doit travailler encore plus dur que les autres pour exploiter son talent». Le message est passé !

