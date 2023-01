CdM 2022, Argentine : l’avis polémique d’un ancien international sur Messi et Martinez

La suite après cette publicité

Voilà un mois que l’Argentine s’est couronnée championne du monde face à la France. Un troisième sacre très célébré au pays logiquement, et qui a permis à Lionel Messi s’entrer dans la légende, et de définitivement faire l’unanimité. Enfin, pas pour tout le monde. Dans l’émission El Chiringuito de Jugones, Hugo Gatti a tenu des propos très forts.

« Pour moi, Dibu Martinez a été bien plus important que Messi pendant le Mondial. Messi n’a pas été fondamental et Di Maria a été le meilleur en attaque lors de la finale contre la France », a ainsi déclaré l’ancien gardien de l’Albiceleste, qui a notamment été coéquipier de Maradona en sélection et à Boca Juniors. Des propos qui font déjà beaucoup parler en Argentine…

