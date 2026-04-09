Atlético de Madrid : Diego Simeone a déjà 2 énormes problèmes pour le retour contre le FC Barcelone

Et si cette année était la bonne ? Une chose est sûre, l’Atlético est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Déjà qualifié pour la finale de Copa del Rey, où il affrontera la Real Sociedad, le club de la capitale espagnole a frappé un gros coup en s’imposant 2-0 face au FC Barcelone. Si tout le monde en Espagne parle des polémiques liées à l’arbitrage de la rencontre, les Colchoneros ont rendu une copie très sérieuse.

La suite après cette publicité

Le retour au Metropolitano s’annonce bouillant, mais forcément, ça sent tout de même assez bon pour les Rojiblancos. Généralement très pessimistes, les supporters et les journalistes madrilènes se veulent d’ailleurs plutôt optimistes cette fois. Diego Simeone a lui aussi sûrement été ravi de la prestation de ses joueurs. Mais le tacticien argentin doit faire face à de sacrés casse-têtes pour le match retour…

La suite après cette publicité

Simeone va devoir faire des choix

Premier gros problème : il risque de devoir composer sans sa charnière centrale titulaire. David Hancko s’est effectivement blessé à la cheville et même s’il ne semble pas s’agir d’une grosse blessure, tout indique que le Tchèque ne sera pas là pour ce deuxième round. Marc Pubill, excellent depuis son repositionnement dans l’axe, sera lui suspendu à cause de l’accumulation de cartons jaunes. Si Robin Le Normand a été plutôt performant mercredi soir, il reste un joueur plutôt irrégulier cette saison. De même pour Clément Lenglet et José Maria Giménez, qui traîne aussi des pépins physiques. L’Atlético va donc démarrer le match avec une défense centrale loin d’apporter les garanties nécessaires pour un tel duel…

Ensuite, le poste de gardien. Jan Oblak, titulaire indiscutable depuis des années déjà, était indisponible ces dernières semaines à cause de pépins physiques et a manqué un mois de compétition. Et son remplaçant Juan Musso a été très performant, au point où l’absence du Slovène, déjà revenu à l’entraînement, ne s’est pas fait sentir. Comme l’indique AS, El Cholo hésite pour le poste de gardien en vue du retour. Un débat qui semblait impensable il y a quelques mois encore, et qui est clairement d’actualité. Un choix très important à faire et qui risque d’enlever des heures de sommeil à Simeone…