Brest : Ludovic Ajorque élu joueur du mois de février en L1

Après Ilan Kebbal en août, Florian Thauvin en septembre et novembre, Mason Greenwood en octobre, et enfin Endrick pour les mois de décembre / janvier, Ludovic Ajorque a lui aussi été récompensé en remportant le trophée de joueur du mois de février de Ligue 1.

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Avec 4 buts et 1 passe décisive sur le mois, l’attaquant de 32 ans a largement contribué au regain de forme des Brestois, 10es du championnat. L’attaquant réunionnais devance Folarin Balogun et le Strasbourgeois Joaquin Panichelli, auteur de 3 buts et 1 passe décisive sur la période. Aucun des trois n’avait encore remporté cette distinction cette saison en Ligue 1.