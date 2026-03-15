Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Brest : Ludovic Ajorque élu joueur du mois de février en L1

Par Jordan Pardon
1 min.
Ludovic Ajorque, contre l'OM @Maxppp

Après Ilan Kebbal en août, Florian Thauvin en septembre et novembre, Mason Greenwood en octobre, et enfin Endrick pour les mois de décembre / janvier, Ludovic Ajorque a lui aussi été récompensé en remportant le trophée de joueur du mois de février de Ligue 1.

La suite après cette publicité
UNFP
𝐋𝐔𝐃𝐎𝐕𝐈𝐂 𝐀𝐉𝐎𝐑𝐐𝐔𝐄 ⚔️🌊

Des côtes de La Réunion à la rade de Brest, le Viking a jeté l’ancre sur la @Ligue1 en ce mois de février ⚓️

Il remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois de février 🛡️

Félicitations Ludovic 🙌

#TropheesUNFP
Voir sur X

Avec 4 buts et 1 passe décisive sur le mois, l’attaquant de 32 ans a largement contribué au regain de forme des Brestois, 10es du championnat. L’attaquant réunionnais devance Folarin Balogun et le Strasbourgeois Joaquin Panichelli, auteur de 3 buts et 1 passe décisive sur la période. Aucun des trois n’avait encore remporté cette distinction cette saison en Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ludovic Ajorque
Joaquín Panichelli
Folarin Balogun

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ludovic Ajorque Ludovic Ajorque
Joaquín Panichelli Joaquín Panichelli
Folarin Balogun Folarin Balogun
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier