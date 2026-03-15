Ligue 1
Brest : Ludovic Ajorque élu joueur du mois de février en L1
1 min.
@Maxppp
Après Ilan Kebbal en août, Florian Thauvin en septembre et novembre, Mason Greenwood en octobre, et enfin Endrick pour les mois de décembre / janvier, Ludovic Ajorque a lui aussi été récompensé en remportant le trophée de joueur du mois de février de Ligue 1.
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UNFP @UNFP – 11:07
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Des côtes de La Réunion à la rade de Brest, le Viking a jeté l’ancre sur la @Ligue1 en ce mois de février ⚓️
Il remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois de février 🛡️
Félicitations Ludovic 🙌
#TropheesUNFP
Des côtes de La Réunion à la rade de Brest, le Viking a jeté l’ancre sur la @Ligue1 en ce mois de février ⚓️
Il remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois de février 🛡️
Félicitations Ludovic 🙌
#TropheesUNFP
Avec 4 buts et 1 passe décisive sur le mois, l’attaquant de 32 ans a largement contribué au regain de forme des Brestois, 10es du championnat. L’attaquant réunionnais devance Folarin Balogun et le Strasbourgeois Joaquin Panichelli, auteur de 3 buts et 1 passe décisive sur la période. Aucun des trois n’avait encore remporté cette distinction cette saison en Ligue 1.
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