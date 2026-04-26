Real Madrid : grosses tensions autour de Kylian Mbappé !

S’il y avait encore peut-être quelques petits espoirs de gagner la Liga chez certains supporters madrilènes, ils se sont effondrés ce week-end. Vendredi soir, le Real Madrid a ainsi connu un nouvel échec, se contentent d’un 1-1 face au Betis, alors que le FC Barcelone a battu Getafe samedi après-midi (2-0). Le club catalan a désormais 11 points d’avance à 5 journées de la fin au classement ; autant dire que c’est plié.

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Du côté de la capitale, on parle d’ailleurs presque uniquement de mercato, du futur entraîneur ou de ce qui se passe dans le vestiaire madrilène. Certains dossiers cristallisent ainsi les tensions, à l’image de Dani Carvajal, qui ne s’entendrait plus du tout avec Alvaro Arbeloa. Et ce n’est pas tout puisque le cas Kylian Mbappé continue d’agacer à Madrid. Si l’épisode de sa blessure au genou était déjà mal passé - avec des torts partagés entre le joueur et le club aux yeux de l’opinion publique - les dernières révélations confirment une certaine tension.

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Un Mbappé agacé, des tensions en interne

D’abord, il y a certains doutes sur sa blessure contre le Betis. Du moins, chez les supporters. Est-il vraiment blessé ou se préserve-t-il pour le Mondial maintenant que le Real n’a plus rien à jouer ? « Unes des raisons pour lesquelles les fans étaient échaudés hier (vendredi, NDLR), c’est parce qu’ils n’avaient pas la sensation que Mbappé sorte vraiment blessé. On avait la sensation qu’il ne voulait pas forcer », a indiqué Tomas Roncero, célèbre journaliste-pro Madrid, sur la Cadena SER. De quoi confirmer que l’image du Bondynois est clairement écornée auprès de l’opinion publique madrilène.

De son côté, le journal Marca indique que « Mbappé en a marre », évoquant un Mbappé très agacé par ses pépins physiques réguliers à l’approche du Mondial. Et il n’y a pas que ce sujet médical qui commence à énerver le Français, puisque selon Le Journal du Real, son comportement en coulisses ne serait pas forcément optimal. Agacement envers certains coéquipiers, certaines « dingueries » (sic) tenues en off, attitude douteuse envers Alvaro Arbeloa, clashs multiples avec Jude Bellingham, un vestiaire qui préfère Vinicius Jr au Français, entre autres. Un tableau tout sauf glorieux qui dépeint clairement une aventure madrilène en train de tourner au vinaigre pour un joueur venu pour remporter la Ligue des Champions et qui doit pour le moment se contenter de deux saisons sans titre majeur sous la tunique blanche.