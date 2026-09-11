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Real Madrid : le groupe avec 5 retours face au Rayo Vallecano

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Camavinga @Maxppp
Real Madrid Vallecano

Demain, le Real Madrid va accueillir le Rayo Vallecano en Liga. Un petit derby de Madrid durant lequel les Merengues comptent bien renouer avec la victoire après leur défaite face au Real Betis Balompié lors de la dernière journée (1-0). Troisième au classement, l’équipe de José Mourinho pourra compter sur quelques retours.

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Forfait face à l’Inter en C1 en raison d’une grippe, Andriy Lunin est présent dans le groupe de 24 joueurs convoqués demain soir. Idem pour Raul Asensio (de retour de blessure), Eduardo Camavinga, Arda Güler ou encore Bernardo Silva (ils étaient suspendus face à l’Inter, ndlr). Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham, Vinicius Jr ou encore Endrick sont aussi de la partie.

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