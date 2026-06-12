Équipe de France : Bradley Barcola menace Désiré Doué

7 sur 10. Voilà la note attribuée par la rédaction FM à Désiré Doué suite à sa prestation face à l’Irlande du Nord pour le dernier match de préparation de l’équipe de France, lundi dernier. Techniquement sûr, très solide sur ses jambes et utile à la récupération, il s’était montré à son avantage. Du moins, nous l’avions jugé positivement. Mais ce n’est pas forcément le cas du staff de l’équipe de France, rapporte ce vendredi L’Équipe.

La suite après cette publicité

« La prestation de Doué au stade Pierre-Mauroy n’a pas totalement convaincu en interne alors que l’investissement de Barcola, entré lors des deux rencontres amicales, a plutôt été séduisant », peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Pas forcément le ressenti général, mais il s’explique aussi par une question de profils.

La suite après cette publicité

Le dernier point d’interrogation pour affronter le Sénégal

En effet, Désiré Doué est un joueur de possession, qui aime demander le ballon dans les pieds. Or c’est déjà le cas d’Ousmane Dembélé et de Michael Olise, qui composent la ligne des milieux offensifs. Et à l’image de ce que l’on constate déjà du côté du PSG, Bradley Barcola incarne un profil différent, tourné vers la profondeur, avec des appels plus réguliers dans le dos de la défense.

Titulaire au PSG mais menacé en Bleu par Barcola : Désiré Doué va-t-il perdre sa place au pire moment ? OUI, la dynamique s'est inversée pendant la préparation, Barcola a marqué de gros points NON, Deschamps va privilégier le statut et le vécu de Doué sur cette fin de saison Partage ta réponse Génération de l'image en cours

C’est notamment pour cette raison que la cote de Barcola serait grimpée en flèche dans l’esprit du staff tricolore, à quelques jours de son premier match face au Sénégal (mardi 16 juin à 21h). Barcola est aussi jugé plus complet que Doué sur l’aspect défensif. Pourtant, Doué s’est montré assez investi dans ce domaine face à l’Irlande du Nord. Une chose est certaine, c’est ce poste de milieu offensif gauche qui garde une incertitude pour l’entrée de l’équipe de France dans la compétition. Doué ou Barcola ? Du côté du PSG, c’est le premier nommé qui s’est imposé en fin de saison, aidé aussi par la blessure de Barcola en mars. Reste à savoir comment cela se tramera en bleu.