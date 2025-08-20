Le Real Madrid n’a impressionné personne, le FC Barcelone envisage un triple départ

Un Real Madrid trop timide

Le Real Madrid de Xabi Alonso, décevant pour sa première, a tout de même pris le dessus sur Osasuna 1-0 grâce à un penalty provoqué et transformé par Kylian Mbappé, seul véritable danger offensif d’une équipe encore en rodage. Solide défensivement, mais limitée en attaque, la formation madrilène a trop orienté le jeu à gauche, avec un Vinicius discret et une aile droite quasi inexistante. Osasuna, de son côté, s’est contenté de défendre bas, avec Budimir seul en pointe, sans réelle menace. Thomas Roncero souligne : Le 10 lui va bien. «Il y a un an, il a atterri au Bernabeu avec un air timide, presque exagérément humble». «Mbappé bénit l’ère Xabi Alonso», titre Marca de son côté. Le Français confirme son rôle clé dès le premier match sous Xabi Alonso, apportant vitesse, créativité et efficacité.

La suite après cette publicité

Un triple départ envisagé au Barça

À Barcelone, Marc Casadó attire l’attention de plusieurs clubs dont Chelsea, Tottenham, Atlético de Madrid, West Ham, Wolverhampton, Bournemouth et le Betis, mais il souhaite rester malgré une concurrence accrue et un temps de jeu limité. Gerard Martín, approché par Wolverhampton, refuse de partir et devrait rester au Barça au moins jusqu’en janvier. Iñaki Peña est sur le point de quitter le club, avec Côme et le Celta comme options principales selon le temps de jeu. Le Barça finalise son renouvellement pour faciliter un prêt, l’objectif étant de libérer une place pour inscrire Szczesny. Ce départ marquera la fin de l’aventure blaugrana pour Peña, l’opération devant se conclure cette semaine.

L’affaire Rabiot secoue la presse

L’Equipe ouvre le bal avec "l’affaire Rabiot". Adrien Rabiot, autrefois cadre respecté, est désormais indésirable à l’Olympique de Marseille. Officiellement écarté pour «manque d’implication», l’incident d’une bagarre avec Jonathan Rowe aurait précipité sa mise à l’écart. Autour du joueur, beaucoup jugent la sanction disproportionnée, estimant que ce type d’incident se règle en interne. Certains soupçonnent le club de vouloir profiter de l’affaire pour le vendre avant la fin du mercato et récupérer environ 15 M€. «Coup de tonnerre à Marseille», titre La Provence, toujours sous le choc de cette décision du club phocéen. Les dirigeants sont prêts à aller au clash et à garder Rabiot à l’écart pendant un an si aucune offre au tarif souhaité n’arrive. La nouvelle a été officialisée par l’OM via un communiqué, soulignant que le joueur ne faisait plus partie des plans du staff, en accord avec le code de conduite interne. Le board marseillais a fixé le prix de Rabiot à 15 M€. Trois clubs italiens sont déjà à l’affût selon nos informations : l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus. Allegri, de retour à Milan, apprécie particulièrement Rabiot, tandis que l’Inter cherche à renforcer son milieu. La Juventus pourrait envisager un retour de l’ancien Parisien un an après son départ libre. Jonathan Rowe, lui, s’est déjà mis d’accord avec Bologne selon nos informations, mais un accord avec l’OM reste à finaliser.