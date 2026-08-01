Lens boucle avec Brentford le transfert record de Mamadou Sangaré

Si le RC Lens a signé une saison 2025/2026 de très haut vol marquée par une place de vice-champion de France et la première Coupe de France de l’histoire du club, c’est en grande partie grâce aux jolis coups réalisés lors du mercato estival 2025. Et Mamadou Sangaré en fait partie. Après avoir réalisé quasiment tout le début de sa carrière en Autriche, le milieu de terrain malien de 24 ans a découvert la France et la Ligue 1 lors de l’exercice précédent.

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Rapidement devenu un incontournable du onze de Pierre Sage (3 buts et 4 passes décisives en 33 matchs, toutes compétitions confondues), Sangaré va suivre les pas de son entraîneur. Après seulement un an passé chez les Sang-et-Or, le natif de Bamako va découvrir la Premier League. Pas à Crystal Palace comme Sage, mais du côté de Brentford. Nous vous avions révélé dernièrement qu’un accord avait été trouvé entre le RCL et les Bees. Depuis, l’accord est devenu officiel.

Sangaré devant Openda et Khusanov

« Véritable révélation du dernier exercice de Ligue 1 McDonald’s, Mamadou Sangaré prend son envol après une saison historique sous les couleurs sang et or. Vainqueur de la Coupe de France et vice-champion de France avec le Racing, l’international malien rejoint le Brentford FC, club de Premier League, dans le cadre d’un transfert d’envergure », peut-on lire sur le communiqué publié par le club. Grâce à ce transfert, Lens a réalisé une énorme plus-value.

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Véritable révélation du dernier exercice de @Ligue1, Mamadou Sangaré prend son envol après une saison historique en Sang et Or. Milieu de talent, le Malien rejoint le @BrentfordFC dans le cadre d’un transfert d'envergure.



🔗 https://t.co/cJCiTsOUii pic.twitter.com/uwQu3KgQB0 — Racing Club de Lens (@RCLens) August 1, 2026

Acheté au Rapid Vienne à l’été 2025 contre 8 M€, le natif de Bamako va rapporter 48 millions d’euros avec un pourcentage à la revente plus divers bonus aux Lensois. Il s’agit d’ailleurs de la plus grosse vente de l’histoire des Artésiens, devant Loïs Openda et Abdukodir Khusanov, vendus respectivement au RB Leipzig et à Manchester City pour 40 M€. À noter que cette opération est également un record pour Brentford puisque Sangaré est devenu la recrue la plus chère de l’histoire des Bees.