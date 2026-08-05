EdF : Farid Tabet tout proche de rejoindre le staff de Zinédine Zidane

Le staff de Zinédine Zidane continue de prendre forme. Selon nos informations, Farid Tabet est tout proche d’intégrer le staff du nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Si le dossier n’est pas encore officialisé, les discussions sont très avancées et l’optimisme est de mise. Lors de sa conférence de présentation le 28 juillet, Zinédine Zidane avait annoncé son intention de retrouver une grande partie de son staff qui l’a accompagné au Real Madrid, tout en précisant vouloir ajouter « deux à trois personnes » supplémentaires. Selon nos informations, l’ancien entraîneur du Cannet Rocheville devrait faire partie de ces nouveaux renforts.

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Figure bien connue du football azuréen, Farid Tabet a dirigé Le Cannet Rocheville pendant une dizaine d’années (2011-2014 ; 2015-2024), laissant son empreinte au sein du club. Une expérience qui lui a permis de se construire une solide réputation dans le milieu. À l’été 2024, il franchit un cap en rejoignant le Club Africain (Tunisie) en tant qu’entraîneur adjoint de David Bettoni. Un choix loin d’être anodin puisque Bettoni est l’un des plus fidèles collaborateurs de Zinédine Zidane, dont il a été l’adjoint lors de ses deux passages sur le banc du Real Madrid. Cette collaboration entre Bettoni et Tabet aurait ainsi permis à ce dernier de se rapprocher du cercle de confiance de Zinédine Zidane. Toujours selon nos informations, ce lien pourrait désormais déboucher sur une arrivée au sein du staff de l’équipe de France. Sauf retournement de situation, Farid Tabet devrait ainsi rejoindre les Bleus et participer à cette nouvelle aventure menée par Zinédine Zidane. Une nouvelle preuve que le champion du monde 1998 entend s’appuyer sur des hommes qu’il connaît et en qui il accorde une confiance totale pour lancer son mandat à la tête de la sélection française.