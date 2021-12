PSG : Sergio Ramos encense Ronaldinho

Adversaires sur les pelouses du championnat espagnol pendant plusieurs années, lorsque l'un évoluait au Séville FC puis au Real Madrid et l'autre au FC Barcelone, Sergio Ramos et Ronaldinho n'en restent pas moins deux hommes ayant beaucoup de respect et d'admiration l'un pour l'autre. La preuve : l'ancien capitaine des Merengues défendant désormais les couleurs du PSG a tenu des propos élogieux envers le Ballon d'Or 2005.

La suite après cette publicité

« Je pense que c'est le joueur le plus magique que j'ai vu dans l'histoire du football. Je l'ai vu faire des choses que je n'ai jamais vu d'autres joueurs faire dans ma vie. Pour moi, c'était un joueur différent. Un magicien, pour tout ce qu'il faisait. Un génie. Je pense que c'était un joueur unique. Le seul regret est qu'il ne soit pas resté plus longtemps au même niveau élevé qu'il nous a montré. Oui j'ai toujours été inspiré par les meilleurs joueurs du monde et Ronnie était l'un des meilleurs. Je crois qu'il a laissé un héritage de ce qu'est un football différent, la samba brésilienne, la vision du jeu, la vitesse, l'explosivité, une accumulation de valeurs qu'il rassemble et que peu de joueurs ont eu dans l'histoire du foot », a confié Sergio Ramos sur Ronaldinho sur le site officiel des Rouge et Bleu.