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Le Deportivo La Corogne retrouve l’élite six ans après sa relégation

Par Tom Courel
1 min.
Les supporters de La Corogne @Maxppp

Le Deportivo La Corogne fait son grand retour en Liga ! Après le sacre du Racing Santander la semaine passée, le club de deuxième division espagnole a validé sa montée ce dimanche grâce à une victoire sur la pelouse du Real Valladolid (0-2). Deuxième du classement avec 77 points, la Corogne retrouve la première division, notamment après une relégation en troisième division en 2020 ainsi qu’un passage dans le quatrième échelon.

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Championne d’Espagne en 2000 et demi-finaliste de la C1 en 2004, la formation galicienne retrouve des couleurs et pourra donc avoir de grands rêves lors du prochain exercice, contrairement à ceux qui n’ont pas évité la zone rouge en Liga durant ce printemps. Pour rappel, c’est le Real Oviedo, Majorque et Gérone qui descendent en deuxième division durant cette fin de saison.

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