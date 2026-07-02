Mercato : le FC Barcelone pourrait bien préparer 2 transferts surprises

« Deco a fait une offre avec un certain montant d’argent. Le joueur veut venir, depuis qu’il est à City. J’ai parlé avec Gil Marin (DG de l’Atlético, NDLR), il m’a dit qu’en principe il n’avait pas prévu de le vendre. L’offre est ferme et elle restera sur la table. Mais elle n’est pas illimitée sur la durée. L’Atlético dit qu’il ne vend pas parce qu’ils n’avaient pas d’autre choix ». Mercredi, le président du FC Barcelone Joan Laporta faisait une nouvelle mise au point sur le dossier Julian Alvarez. Il faut dire que ce feuilleton phagocyte l’actualité foot outre-Pyrénées, plus que cette Coupe du Monde 2026.

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Entre un Barça très insistant, un Atlético qui ne lâche rien et un joueur qui a manifesté publiquement sa volonté de quitter Madrid, les médias ibériques se régalent. Mais en coulisses, l’écurie catalane travaille aussi sur d’autres dossiers, consciente que l’équipe a besoin de renforts. Le FC Barcelone négocie ainsi avec Al-Hilal pour pouvoir boucler le transfert définitif de João Cancelo, prêté cette saison.

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Deux espoirs espagnols

Ce n’est pas tout. Comme l’indique Sport, le FC Barcelone est passé à l’attaque pour Javi Guerra, milieu de terrain de 23 ans. Des discussions avec l’entourage du joueur ont déjà eu lieu, avec une proposition de contrat de six ans. Deco est très fan du profil du joueur, plutôt box-to-box, ce que le Barça n’a pas forcément, et les Catalans souhaitent sécuriser son arrivée avant qu’il ne signe chez un autre gros club européen. Sa clause libératoire est de 40 millions d’euros pour le mois de juillet, et le Barça estime qu’il pourra payer moins cher en incluant des joueurs dans l’opération. Si ce n’est pas une priorité immédiate, Guerra est considéré comme un joueur très intéressant sur le moyen terme et une offre pourrait être formulée prochainement.

Dans un autre article, le média indique que le Barça songe à rapatrier Jan Virgili, l’ailier de 19 ans vendu à Majorque l’été dernier. Le club catalan avait conservé 40% des droits du joueur, et peut donc le faire revenir pour seulement 7 millions d’euros, sa clause libératoire ayant chuté à 12 millions d’euros suite à la relégation des insulaires en deuxième division. Hansi Flick doit encore valider l’opération, mais il pourrait s’agir d’un renfort offensif à bas prix, alors que le joueur qui a délivré 4 passes décisives et inscrit 2 buts en Liga n’était pas loin d’être sélectionné par Luis de la Fuente pour cette Coupe du Monde 2026. Affaire(s) à suivre…