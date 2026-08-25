Brésil : Jean Lucas provoque les supporters de Vitoria… et manque de voir son maillot partir en lambeaux

Jean Lucas s’est retrouvé au cœur d’une scène électrique au Brésil. Le milieu de Bahia, passé notamment par l’OL et Monaco, a inscrit le deuxième but de son équipe lors du derby face à Vitoria (0-2), avant de venir célébrer sa réalisation devant les supporters du rival en brandissant son maillot. Une provocation qui n’a visiblement pas été du goût des joueurs adverses : le défenseur Cacá s’est immédiatement rué sur lui pour tenter de récupérer le maillot, tandis que Marinho est ensuite allé jusqu’à essayer de le déchirer avant que l’arbitre n’intervienne.

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🚨 𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘́𝗖𝗛𝗜𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗗𝗘 𝗝𝗘𝗔𝗡 𝗟𝗨𝗖𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗣𝗟𝗘𝗜𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🤯😭



Jean Lucas marque dans le classique et célèbre en montrant son maillot aux supporters 💥



Puis, Cacá débarque, lui arrache des mains et commence à le déchirer 😳… — Lives Foot (@livesfoot) August 24, 2026

Après la rencontre, Jean Lucas a assumé son geste tout en regrettant que les célébrations soient devenues, selon lui, trop aseptisées. « Ce n’était pas un manque de respect, le football perd de son charme », a-t-il expliqué. « Avant, les joueurs célébraient leurs buts de mille façons, maintenant on ne peut même plus enlever son maillot pour le montrer aux supporters. Le football devient un peu ennuyeux. » L’ancien Lyonnais a également confié : « j’en avais besoin. » Une soirée donc particulièrement mouvementée pour le Brésilien de 28 ans, qui a parfaitement savouré son retour en forme… même si son maillot a bien failli ne pas rentrer avec lui.