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Brésil : Jean Lucas provoque les supporters de Vitoria… et manque de voir son maillot partir en lambeaux

Par Allan Brevi
1 min.
Jean Lucas expose ses tatouages @Maxppp
Vitória 0-2 Bahia

Jean Lucas s’est retrouvé au cœur d’une scène électrique au Brésil. Le milieu de Bahia, passé notamment par l’OL et Monaco, a inscrit le deuxième but de son équipe lors du derby face à Vitoria (0-2), avant de venir célébrer sa réalisation devant les supporters du rival en brandissant son maillot. Une provocation qui n’a visiblement pas été du goût des joueurs adverses : le défenseur Cacá s’est immédiatement rué sur lui pour tenter de récupérer le maillot, tandis que Marinho est ensuite allé jusqu’à essayer de le déchirer avant que l’arbitre n’intervienne.

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Après la rencontre, Jean Lucas a assumé son geste tout en regrettant que les célébrations soient devenues, selon lui, trop aseptisées. « Ce n’était pas un manque de respect, le football perd de son charme », a-t-il expliqué. « Avant, les joueurs célébraient leurs buts de mille façons, maintenant on ne peut même plus enlever son maillot pour le montrer aux supporters. Le football devient un peu ennuyeux. » L’ancien Lyonnais a également confié : « j’en avais besoin. » Une soirée donc particulièrement mouvementée pour le Brésilien de 28 ans, qui a parfaitement savouré son retour en forme… même si son maillot a bien failli ne pas rentrer avec lui.

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