Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Allan Elias attendu à Manchester City ce jeudi

Par Maxime Barbaud
1 min.
Allan Elias de Palmeiras @Maxppp

Le départ de Savinho, plus celui à venir d’Omar Marmoush à Tottenham oblige Manchester City à recruter dans les derniers jours de ce mercato. Nous vous révélions la piste menant à Allan Elias de Palmeiras la semaine dernière. Le dossier s’est concrétisé puisque le Brésilien de 22 ans est bien en approche.

La suite après cette publicité

Il est attendu ce jeudi en Angleterre pour passer sa visite médicale et remplir toutes les obligations relatives à la signature de son contrat. L’ailier doit passer une dernière fois dans son club aujourd’hui pour saluer le staff et ses futurs ex-coéquipiers avant son départ. Son transfert est estimé à 40 M€.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Palmeiras
Allan Andrade Elias

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Palmeiras Logo Palmeiras
Allan Andrade Elias Allan Andrade Elias
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier