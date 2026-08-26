Allan Elias attendu à Manchester City ce jeudi

Le départ de Savinho, plus celui à venir d’Omar Marmoush à Tottenham oblige Manchester City à recruter dans les derniers jours de ce mercato. Nous vous révélions la piste menant à Allan Elias de Palmeiras la semaine dernière. Le dossier s’est concrétisé puisque le Brésilien de 22 ans est bien en approche.

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Il est attendu ce jeudi en Angleterre pour passer sa visite médicale et remplir toutes les obligations relatives à la signature de son contrat. L’ailier doit passer une dernière fois dans son club aujourd’hui pour saluer le staff et ses futurs ex-coéquipiers avant son départ. Son transfert est estimé à 40 M€.