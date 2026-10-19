AS Roma : le directeur sportif annonce du renfort cet hiver

La Roma prépare déjà la suite et affiche sa volonté de renforcer son effectif. Après la rencontre de Serie A face au Genoa, le dirigeant D’Amico a pris la parole au micro de Sky Sport, en soulignant la nécessité de faire évoluer le groupe pour permettre au club de rivaliser au plus haut niveau. Suite à la défaite contre le Real Madrid en Ligue des Champions, il a notamment expliqué que le club devait apporter de nouvelles solutions à son équipe. Malgré des tentatives infructueuses lors du dernier mercato estival, la direction entend poursuivre ses efforts pour améliorer l’effectif dès cet hiver.

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D’Amico a également défendu la place accordée aux jeunes joueurs, rappelant que le club leur faisait confiance après avoir investi sur eux. Sur le mercato, la Roma souhaite privilégier les profils de qualité, que ce soit dans le cadre d’un transfert définitif ou d’un prêt. Le dirigeant a aussi précisé que le club cherchait, autant que possible, à conserver les joueurs prêtés à l’issue de leur saison. Des déclarations qui confirment l’intention des Romains de renforcer progressivement leur groupe tout en préservant sa stabilité.